В Тюмени наградили лучших инженеров года

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Итоги областного межотраслевого конкурса "Инженер года" подвели в Тюмени в областном правительстве 28 декабря. Награды победителям и призерам вручил директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов.

"Жюри отметило высокий уровень представленных на конкурс проектов. Вы – настоящие профессионалы своего дела, лучшие представители своих предприятий. Без вас развитие высокотехнологичных секторов экономики не представляется возможным. Уверен, что в следующем году конкурс будет еще более массовым, а проекты еще интереснее", - отметил Леонид Остроумов, приветствуя участников конкурса.

Он напомнил, что конкурс "Инженер года", который проводится в регионе 16 лет, направлен, прежде всего, на пропаганду опыта лучших специалистов, привлечение внимания к проблемам качества образования, повышение профессионализма инженерных кадров. Кроме того, конкурс стимулирует выявление лучших практик и проектов в этой сфере.

Вице-президент Союза научных и инженерных организаций Тюменской области Александр Винников отметил, что в число организаторов конкурса вошли как товаропроизводители, так и научно-технические общественные объединения.

"Подобный конкурс проводится и в других регионах, но Тюмень является образцом проведения этого состязания. В 2018 году Тюменская область вновь доказала лидирующие позиции среди регионов. Это говорит о повышенном внимании власти к инженерному труду в регионе", - подчеркнул Александр Винников.

Конкурс проходил в номинациях "Лучший технологический инженерный проект", "Лучший продуктовый инженерный проект", "Технология и проектирование", "Организация производства, труда и управления". Самыми активными участниками стали представители нефтегазовой отрасли, машиностроения, металлообработки, строительства и стройиндустрии. В числе победителей и призеров - представители Тюменского индустриального университета, АО "ЮТэйр-Инжиниринг", Тюменской домостроительной компании, ПАО "Гипротюменнефтегаз" и других предприятий.

Призер конкурса Владимир Копырин выразил признательность правительству региона за поддержку проектов.

"Конкурс "Инженер года" это замечательная возможность получить компетентную оценку своего проекта, повысить престиж инженерной деятельности, получить дополнительный стимул к занятиям научно-техническим творчеством. Уверен, что проекты, прошедшие финал смогут принести пользу экономике региона", - отметил он.

Любовь Голышева