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ВТБ подключился к сервису SWIFT Global Payment Innovation

Общество, 17:04 28 декабря 2018

банк ВТБ | Фото: банк ВТБ

Банк ВТБ завершил подготовительные работы и стал одним из первых российских пользователей инновационного сервиса в сфере международных расчетов SWIFT - Global Payment Innovation (GPI).

Использование сервиса SWIFT GPI позволяет быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками, отслеживать перевод средств по всей цепочке банков-корреспондентов благодаря уникальному номеру транзакции, а также мониторить состояние и локацию платежа в режиме онлайн.

Банки-участники GPI обязаны соблюдать условия соглашения об уровне сервиса и сроках исполнения переводов денежных средств, что повышает гарантии высокой скорости его исполнения.

"ВТБ соответствует передовым мировым тенденциям и одним из первых в нашей стране подключился к сервису SWIFT GPI. Это важный проект, открывающий новые возможности для дальнейшего улучшения качества и прозрачности трансграничных расчетов в иностранных валютах", - отметил член правления ВТБ Валерий Чулков.

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# банк ВТБ

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