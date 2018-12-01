Тюменцев приглашают на новогодние автобусные экскурсии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние экскурсии по исторической Тюмени на двухэтажном автобусе организует Тюменское музейно-просветительское объединение с 3 по 27 января.

4, 5, 6 и 13 января тюменцев приглашают поучаствовать в экскурсии-квесте "Операция "Елки-иголки". Участникам предстоит найти Деда Мороза и собрать карту, которую спрятал злой волшебник у одной из городских новогодних елок. Помимо конкурса с веселыми заданиями и приятными сюрпризами, каждый сможет создать символ Нового года своими руками. Начало экскурсии - в 11 часов 30 минут, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Вечерняя экскурсия "Новогодний Upgrade" будет проходить 3, 4, 5, 6 и 7 января в 17 часов 30 минут и в 19 часов, а 11 и 12 января в 19 часов и 20 часов 10 минут. Горожане отправятся в вечернее путешествие по городу вместе с традиционным сказочным персонажем – Бабой Ягой. Экскурсия позволит не только насладиться очарованием неоновых огней Тюмени, но и поучаствовать в веселых конкурсах.

Экскурсия "От острога до столицы" поможет узнать историю Тюмени со времен небольшого деревянного острога до столицы самой большой области в России. Экскурсоводы расскажут о прежних названиях тюменских улиц, о том, на какой из них в начале прошлого столетия можно было купить сладости, об открытии тюменской нефти и газа и о тюменской набережной. Экскурсия будет проходить 3, 8, 20 и 27 января в 12 часов, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 20 и 27 января в 14 часов 30 минут.

Посетить старинные тюменские храмы, узнать об их истории и архитектуре можно будет 7 января на экскурсии "Тюмень: наши святыни". Участники увидят Свято-Троицкий мужской монастырь, церковь Всех Святых, а также храм Николая Чудотворца в селе Кулаково – на родине мецената Н. М. Чукмалдина. Начало - в 11 часов 30 минут.

На все экскурсии обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.