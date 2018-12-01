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Юных зрителей приглашают посетить премьеры в тюменских театрах

Общество, 09:36 31 декабря 2018

Сразу две премьеры для юных зрителей даст Тюменский театр кукол и масок, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Для ребят постарше состоится представление "Эх, была бы у меня волшебная палочка…" (6+). В школе Волшебников, куда заглянут юные зрители, есть свои трудности, преодолеть которые, как и в реальной жизни, всегда помогут верные друзья.

Вторая премьера театра адресована малышам, которые увидят любимых героев доброй истории о настоящей дружбе белого медвежонка Умки и Мальчика.

Также в первые дни января маленьким зрителям здесь покажут новогоднее представление "Коза-дереза", кукольные спектакли "Снеговик-почтовик" и "Морозко" - все с пометкой 0+.

Тюменский драматический театр откроет перед юными зрителями (6+) загадочный мир востока в новогоднем представлении "Сказки 1001 ночи".

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