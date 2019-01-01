Тюменцам не дадут заскучать новогодние спектакли и игровые программы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Игровые программы, новогодние спектакли, творческий интенсив ждут тюменцев 2 и 3 января, сообщает городской департамент культуры.

Молодежный театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) ждет юного зрителя в 10, 12 и 15 часов на "Новогоднее настроение". Волшебная игровая новогодняя сказка о том, как тепло и радостно маленькие лесные жители вместе с ребятами создают свой новогодний праздник.

В 11 часов в "Ангажементе" начнется показ спектакля "Морозко". Чудесная русская сказка, сюжет которой укладывается в русскую поговорку – как потопаешь, так и полопаешь, рассказанная режиссером Юдиным и артистами театра на современный лад.

Уличные игровые программы приглашают юных горожан: в 13 часов на площадь 400-летия Тюмени в резиденцию Деда Мороза, а также в экопарк Затюменский, где пройдет игровая программа для всей семьи "Здравствуй, Новый год". В 14 часов на Цветной бульвар у Елки для гостей подготовлена программа "Путешествие в чудесад, или Как достать перо жар-птицы".

3 января театр "Ангажемент" приглашает в 10, 12 и 15 часов в "Новогодний теремок". Интерактивный спектакль для детей. Волшебная сказка-игра для самых маленьких, в уютном помещении малого зала, который и сам напоминает теремок.

В 11 и в 14 часов в "Ангажементе" начнется показ сказки "Иван-Царевич и Серый Волк". Пришло время Ивану Царевичу стать не юношей, но мужем. А для этого надо страху в глаза посмотреть, себя старого забыть – новым родиться.

Дом культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) приглашает детей младшего, среднего и старшего школьных возрастов провести каникулы в рамках увлекательного творческого интенсива. 3 января в 11 часов здесь начнется мероприятие "Атриум" собирает друзей". Под руководством руководителей клубных формирований ребята посетят занятия, направленные на выявление и развитие их творческих способностей, а новички познакомятся с интересующим их видом творчества.

Уличные игровые программы приглашают юных горожан: в 13 часов на площадь 400-летия Тюмени в резиденцию Деда Мороза, а также в экопарк Затюменский, где пройдут традиционные казачьи игрища "Богатырские забавы". В 14 часов на Цветной бульвар у Елки ждет гостей программа "Путешествие в чудесад, или Как достать пьеро жар-птицы".

Вечером молодежный театр ждет взрослых тюменцев, в 19 часов – на "Вечера на Хуторе близ Диканьки".