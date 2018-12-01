Шесть человек погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

| Фото: страница "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" во ВКонтакте | Фото: страница "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" во ВКонтакте

Авария с шестью погибшими на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла после выезда бензовоза на встречную полосу, где грузовик столкнулся с автобусом, сообщает УМВД по ХМАО.

ДТП произошло 29 декабря в 16 часов на 820 км федеральной автодороги в Нефтеюганском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ 1973 года рождения по неустановленной на данный момент причине совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Kia Granbird.

Погибли два человека из грузовика и четыре человека из Kia. 13 человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Федеральная дорога перекрыта в обоих направлениях сотрудниками Госавтоинспекции.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия.