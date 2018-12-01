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Школьник из Упоровского района получил от Деда мороза поездку на море

Общество, 10:50 31 декабря 2018

Проект "Мечтай со мной" | Фото: Проект "Мечтай со мной"

Сертификат на исполнение мечты получил в подарок от Деда мороза и Снегурочки девятиклассник Андрей Золотарев из д. Чёрной Упоровского района.

Школьник с ограниченными возможностями здоровья ни разу не был на море, его мечта – прогуляться с мамой по Приморскому бульвару Севастополя. Благодаря Всероссийскому благотворительному проекту "Мечтай со мной" Андрей летом 2019 года сможет это сделать.

"Хочу увидеть красоту моря, почувствовать его силу. Я увлекаюсь историей, мне интересны корабли, служба на флоте, и я очень рад, что смогу побывать военно-историческом музее, на Сапун-Горе. Обязательно привезу себе что-нибудь из этой поездки – сувенир, камушек, что-то, что будет напоминать о том, где я побывал", – рассказал Андрей.

Проект "Мечтай со мной" объединяет множество людей, различных организаций и структур, их цель - исполнять заветные желания детей от 3 до 17 лет с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Андрей сам один из лидеров волонтерского отряда Чернаковского сельского поселения "Старт мечты" и вместе с другими добровольцами помогает пожилым людям, поздравляет их с праздниками, участвует в патриотических и экологических акциях. Увидеть город мечты юному волонтеру помог департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, принимающий участие в проекте "Мечтай со мной".

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# проект Мечтай со мной , Упоровский район

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