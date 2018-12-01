В Южной Корее запретят пластиковые пакеты

| Фото: Hightech.fm | Фото: Hightech.fm

Пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках запретят в Южной Корее, сообщает "Лента.ру".

Ограничение вступит в силу 1 января 2019 года и коснется около 11 тыс.супермаркетов и двух тысяч аутлетов. Теперь вместо пластиковых пакетов покупателям должна предлагать бумажные или матерчатые пакеты. Пластиковая упаковка будет разрешена только для мяса и рыбы.

За нарушение закона магазинам грозит штраф в три миллиона вон (около 2,6 тысячи долларов). На данный момент в южнокорейских магазинах уже действует запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Их можно получить только за деньги. В будущем ограничения коснутся прачечных и химчисток.