  • 31 декабря 201831.12.2018понедельник
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -16..-18 С 6 м/с ветер юго-западный

В Южной Корее запретят пластиковые пакеты

Общество, 12:03 31 декабря 2018

Hightech.fm | Фото: Hightech.fm

Пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках запретят в Южной Корее, сообщает "Лента.ру".

Ограничение вступит в силу 1 января 2019 года и коснется около 11 тыс.супермаркетов и двух тысяч аутлетов. Теперь вместо пластиковых пакетов покупателям должна предлагать бумажные или матерчатые пакеты. Пластиковая упаковка будет разрешена только для мяса и рыбы.

За нарушение закона магазинам грозит штраф в три миллиона вон (около 2,6 тысячи долларов). На данный момент в южнокорейских магазинах уже действует запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Их можно получить только за деньги. В будущем ограничения коснутся прачечных и химчисток.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Южная Корея

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:24 31.12.2018Жители Екатеринбурга смогут увидеть выставку "По мотивам тюменского ковра"
14:24 31.12.2018Мастерская талантов приглашает юных тюменцев обучиться гончарному мастерству
13:45 31.12.2018Роспотребнадзор исследовал около двух миллионов проб пищи
13:06 31.12.2018Школьник из поселка Винзили стал победителем Всероссийского фестиваля "Уникум"