Восемь ледовых переправ работают в Тюменской области

| Фото: МЧС Тобольск | Фото: МЧС Тобольск

Восемь ледовых переправ работают на территории Тюменской области. Последние две переправы инспекторы ГИМС, представители районных администраций и сотрудники обслуживающей организации приняли в селах Сорокино и Покровское, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Уватском районе открыты переправы в селах Уват, Тугалово, Демьянском на реке Иртыш. В Ярковском районе переправы действуют в селах Ярково и Сорокино на реке Тобол и в с. Покровском на Туре. Одна переправа работает в Тобольске на Иртыше и одна в Вагайском районе в д. Экстезерье на Иртыше.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает об основных правилах безопасности на ледовой переправе.

Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять также не рекомендуется. Кроме этого, необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.