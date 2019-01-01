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Сборная России по хоккею сыграет со Словакией в четвертьфинале

Спорт, 14:35 01 января 2019

https://fhr.ru/ | Фото: https://fhr.ru/

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею россияне сыграют со сборной Словакии, занявшей четвертое место в группе В, сообщает Матч.ТВ.

Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: Россия - Словакия; Швеция - Швейцария; Канада - Финляндия; США - Чехия.

Все четвертьфиналы состоятся 2 января по канадскому времени.

Напомним, сборные России и Швеции заняли первые места в своих группах, причем команда Валерия Брагина стала единственной, не потерявшей ни одного очка в четырех матчах.

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