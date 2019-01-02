Ученые создали фильтры из водорослей для очистки воды от нефти

| Фото: wikimedia.org | Фото: wikimedia.org

Ученые выяснили, что уникальные биофильтры, созданные на основе самых устойчивых в мире фукусовых водорослей, способны эффективно и безопасно очищать морскую воду от нефтяных загрязнений, пишет РИА Новости.

Специалисты Южного научного центра РАН совместно с коллегами из Мурманского морского биологического института создали специальные биотехнические сооружения - плантации водорослей, которые оказались способны очищать воду от нефтепродуктов.

"При разливах нефть можно собрать механически с помощью бонов, а можно более естественным и эффективным путем - отгородив опасный участок биофильтром из водорослей, который будет расщеплять нефть до простых веществ даже при дополнительных выбросах", - пояснил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян.

По его словам, данная технология использования биофильтров уникальна.

Кроме того, ученым удалось выявить наиболее живучие водоросли, которые могут для этого применяться. Самым устойчивым оказался фукус пузырчатый. Несколько десятков килограммов этих водорослей способны утилизировать в воде несколько тонн нефтепродуктов.