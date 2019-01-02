Медики помогли пожилой тюменке с болью в сердце

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один из первых вызовов 2019 года поступил на пульт диспетчера скорой помощи в 0 часов 8 минут 1 января из Тюменского района. Выяснив, что 60-летнюю женщину в течение 20 минут беспокоит сжимающая боль за грудиной, нехватка воздуха и беспричинная слабость, диспетчер безотлагательно передал вызов бригаде скорой помощи, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Спустя 10 минут медики уже проводили диагностику состояния пациентки и оказывали ей помощь. С помощью медикаментозной терапии улучшили кровоснабжение сердца, уменьшили болевой синдром. В ОКБ № 1 пациентку доставили с нестабильной стенокардией.

Еще один звонок с жалобой на высокую температуру у ребенка поступил на 4 секунде нового года. Состояние шестимесячного ребенка не представляло угрозу для жизни – у него поднялась температура. Пока родители ребенка ожидали бригаду медиков, с ними по телефону связывался врач-консультант, чтобы дать советы по оказанию первой помощи. Затем прибывшая фельдшерская бригада провела осмотр и оказала медицинскую помощь маленькому пациенту. В госпитализации ребенок не нуждался.

По словам старшего врача оперативного отдела Станции скорой медицинской помощи Ирины Дюжаевой, количество вызовов 31 декабря на температуру и кашель увеличилось вдвое: с 220 до 445 вызов в сутки. И такая тенденция продолжается.

"Чтобы справиться с температурой 38,5 градусов и выше, необходимо принять жаропонижающие средства. После измерять температуру в течение 30–40 минут. Если состояние не ухудшилось, а температура снизилась незначительно, то не надо пытаться довести ее до показателей 36 или 37°С. Достаточно снизить до 38 градусов, продолжив давать обильное питье. Через два-четыре часа повторить прием жаропонижающих препаратов", - рассказала врач Ирина Дюжаева.

Всего 31 декабря и 1 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 565 жителям Тюмени и Тюменского района. В стационары доставили 567 пациентов, в службы неотложной помощи поликлиник передали 702 вызова, где состояние пациентов не представляло угрозу для жизни,

Врачи оперативного отдела проконсультировали 190 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады. На линии в эти дни дежурила 41 бригада бригад, нагрузка на каждую составила 21 вызов.