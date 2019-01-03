Тюменцев просят с пониманием отнестись к ожиданию при обращении к медикам

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

С начала года существенно увеличилось количество вызов по поводу симптомов ОРВИ, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

За 2 января бригады скорой помощи обслужили более 900 вызовов, еще 251вызов был передан бригадам неотложной помощи в поликлиники.

В первую очередь бригады скорой помощи обслуживают вызовы, где есть угроза жизни: инсульты, инфаркты, травмы. Поэтому к задержке приезда скорой, нужно отнестись с пониманием, без внимания медиков никто не останется.

Большая очередность может быть при звонке на номер единый номер для вызова экстренных служб 112. Вызвать скорую медицинскую помощь с мобильного телефона можно по единому номеру 103. Если звонок по телефону 103 сбрасывается, это значит, что одновременно поступает более 30 вызовов.

Чтобы максимально избежать этой ситуации руководством скорой помощи принимаются все меры: увеличено и количество диспетчеров в праздничные дни, и старших врачей, которые дают консультации по телефонам: 8 (3452) 50-99-00, 8-922-264-33-67.

Что касается самостоятельных обращений в ОКБ-1 и ОКБ-2, в том числе с детьми, в новогодние каникулы врачебный состав увеличен в два раза. Тем не менее, ожидание также может быть из-за большого числа обратившихся. К примеру, в среднем за сутки в приемное отделение первой областной больницы обращаются около 60 детей. В эти праздничные дни ежедневно помощь оказывают более 170 маленьким пациентам.

Напомним, что 4, 5, 8 января поликлиники Тюмени будут работать с 9 до 16 часов, 6, 7 января с 9 до 12 часов.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте каждого учреждения.