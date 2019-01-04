Тюменские врачи скорой помощи рассказали,как снизить высокую температуру у ребенка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В связи с увеличением обращений к медикам по поводу симптомов ОРВИ, как снизить высокую температуру у детей до приезда врачей, сообщает сайт скорой помощи Тюмени.

Если у ребенка никогда не было судорог, нет врожденных либо тяжелых хронических заболеваний, а также в момент простуды не появились рвота, жидкий стул или сыпь, то лучший способ помочь при умеренной лихорадке – это давать часто и малыми порциями обильное питье и не одевать чересчур тепло, не укутывать в одеяла. При температуре 39°С и выше, ожидая бригаду скорой помощи, необходимо дать жаропонижающее средство в возрастной дозировке (всегда указана в листовке-вкладыше). Выбор средства основан на его безопасности и переносимости, по международным стандартам предпочтение отдают двум базовым препаратам: парацетамолу и ибупрофену. Для детей младше 5 лет лучше иметь эти препараты в свечах.

После приема жаропонижающего средства измерьте температуру тела через 30-40 минут. Эффективным считается снижение температуры тела на 0,5°С за 30 мин. Не пытайтесь довести ее до "нормы". Поскольку основное средство борьбы с вирусной инфекцией - интерферон, активно вырабатывается организмом при температуре тела 38,5 и выше, достаточно снизить до 38.0°С.

Нельзя обтирать прохладной или холодной водой или спиртом. Это может вызвать не понижение, а повышение температуры и спровоцировать дрожь, которая подсказывает "сбитому с толку" организму, что надо не уменьшить, а увеличить выделение тепла.

Использование горячей воды укутывание также только поднимает температуру тела и может вызвать тепловой удар. Не накрывайте ребенка мокрым полотенцем или мокрой простыней, это может помешать отдаче тепла через кожу.

Вызов бригады скорой помощи необходим также в том случае, когда при температуре от 37.9-38°С и выше ребенок вялый, постоянно плачет, у него рвота и жидкий стул, он отказывается от приема пищи, воды, а его кожные покровы бледные, холодные. Вдобавок есть склонность к судорогам или имеются хронические заболевания.