Новая методика лечения гидроцефалии применяется в Тюменской области

| Фото: nr-portal.ru | Фото: nr-portal.ru

Методику применения ультразвукового скальпеля при гидроцефалии освоили врачи областной клинической больницы №2, сообщает лечебное заведение. Это делает хирургическое вмешательство максимально безопасным для маленьких пациентов.

Врач-нейрохирург ОКБ №2 Екатерина Захарчук отметила, что современная медицина требует проведение операций в щадящем режиме.

"Ежегодно в нашей больнице хирургическое лечение гидроцефалии переносят 50 пациентов. Большинство из них – новорожденные, часто недоношенные, дети. Бережные технологии при выхаживании таких малышей имеют особое значение", - добавила она.

Новые знания нейрохирурги Илья и Екатерина Захарчуки получили в декабре 2018 года на VIII Международной школе по детской нейрохирургии. Там тюменские врачи познакомились с новейшей системой навигации реального времени. Она обеспечивает точность и безопасность хирургического воздействия, без которого лечение гидроцефалии невозможно.