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Санкт-Петербург признали лучшим городом для путешествия на Рождество

Общество, 10:59 06 января 2019

excurspb.ru | Фото: excurspb.ru

Первое место рейтинга лучших городов России для празднования Рождества, составленного на основе опроса туристов, занял Санкт-Петербург, сообщает "РИА Новости".

За Северную столицу отдали свои голоса 32% опрошенных. На втором месте оказалась Москва с 20% голосов, на третьем - Сочи с 8% голосов.

Около 10% туристов, принявших участие в опросе, признались, что планируют отмечать праздник за рубежом. Другие российские города поделили между собой еще 30% голосов.

Напомним, что Санкт-Петербургская рождественская ярмарка на Пионерской площади продлится до 7 января, а на Стрелке Васильевского острова 7 и 8 января состоится фестиваль "Рождественская звезда" с огненными и световыми шоу.

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