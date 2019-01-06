Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме
| Фото: Клео.Ру
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме "The Petrichor", сообщает "Матч ТВ".
Российская спортсменка сыграла в картине саму себя. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2019 году, точная дата пока не названа. Главную роль исполняет российский актер Алексей Серебряков.
Напомним, с 2018 года Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.