Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме

| Фото: Клео.Ру | Фото: Клео.Ру

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме "The Petrichor", сообщает "Матч ТВ".

Российская спортсменка сыграла в картине саму себя. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2019 году, точная дата пока не названа. Главную роль исполняет российский актер Алексей Серебряков.

Напомним, с 2018 года Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.