Тюменцев призвали быть внимательными на дорогах во время снегопада

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поездки начинающим и пожилым водителям во время снегопада лучше ограничить. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

Она отметила, что автомобилистам необходимо заранее предпринимать меры безопасности, подъезжая к пешеходным переходам. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в том, что водитель их пропускает, так как во время снегопада они не всегда видны водителям.

"Мы проводим с водителями разъяснительную работу на трассах и призываем выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Во время снегопада взаимодействуем с дорожными службами и с администрациями муниципальных образований. Особенное внимание уделяем опасным участкам трасс. В первую очередь следим за тем, чтобы дороги были расчищены и дорожные условия соответствовали ГОСТ", - рассказала Анжела Борисова и добавила, что в непогоду ГИБДД вводит усиленный вариант несения службы прежде всего на федеральных автодорогах Тюменской области.

Наталья Андреева