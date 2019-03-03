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Тюменским водителям посоветовали быть осторожней на дорогах из-за снега

Общество, 15:18 03 марта 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru

Чрезвычайные ситуации природного характера, такие как снегопад и метель, несут опасность. Могут пострадать люди, возможен и материальный ущерб.

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько напомнил тюменцам, что во время природных катаклизмов вероятность попасть в ДТП или затор на трассе возрастает.

Водителям, которые собрались в дальнюю поездку, глава пресс-службы МЧС посоветовал брать с собой теплую одежду, заряженный телефон, топливо по сезону и горячее питье.

Спасатели призывают жителей региона быть внимательными и осторожными, по возможности ограничить поездки на личном транспорте. Пешеходам следует тоже проявлять осмотрительность.

В экстренных случаях звонить по телефонам 101 или 112.

Наталья Андреева

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , метель , снегопад , трасса

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