Тюменская область готовится ко Всероссийскому дню молодого избирателя

Фото: ЦИК РФ Фото: ЦИК РФ

Традиционный Всероссийский день молодого избирателя пройдет во всех городах и районах Тюменской области 17 февраля. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Это ежегодное мероприятие, которое проводится по всей стране, начиная с 2008 года. Главная цель заключается в повышении правовой культуры молодых избирателей. При этом мы работаем не только с молодыми людьми, которые уже имеют активное избирательное право, но и с будущими избирателями - школьниками и студентами", - отметил председатель облизбиркома.

По словам Сергея Халина, в рамках Всероссийского дня молодого избирателя члены областной и территориальных избирательных комиссий проведут уроки в школах. В облизбиркоме пройдет день открытых дверей. Активное участие в проведении дня молодого избирателя примет Тюменская областная дума. Молодежи расскажут об избирательном праве и о том, как организуются и проходят выборы различных уровней.

Евгений Бабенко