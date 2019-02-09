В центре "Семья" откроется квартира самостоятельного проживания для детей-сирот

| Фото: news-semya72.ru | Фото: news-semya72.ru

Квартира самостоятельного сопровождаемого проживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, откроется в Тюмени в филиале регионального центра "Семья" 11 февраля, сообщает областной департамент социального развития.

Тренинговая учебная зона, в которой имеется все для ведения хозяйства и комфортного проживания, создана на базе квартиры, расположенной в жилом корпусе дома социальной реабилитации семей и детей "Борки".

"В квартиру будут заселяться выпускники дома "Борки" нынешнего года вместе со своими младшими братьями и сестрами. Одновременно в комнатах могут жить до четырех детей. Старшие смогут самостоятельно заботиться о малышах, воспитывать в них ответственность, помогать с уроками, провожать и встречать из школы, совместно готовить и проводить досуг. При этом ребята смогут при необходимости получить помощь и поддержку воспитателей, педагогов и других специалистов центра, а также продолжат общаться с детьми в группах, посещать творческие и спортивные секции", - пояснила директор центра "Семья" Елена Перминова.

Тренировочная квартира поможет будущим выпускникам подготовиться к самостоятельной жизни за пределами учреждения, привить практические навыки и умения ведения домашнего хозяйства, научиться решать возникающие бытовые проблемы.

Создание тренировочной квартиры стало возможным за счет использования грантовых средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект реализуется в рамках Комплекса мер Тюменской области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации детей "Шаг в будущее".