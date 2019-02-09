Еноты-полоскуны очнулись от спячки в Московском зоопарке

| Фото: animalpicturesociety.com | Фото: animalpicturesociety.com

Еноты-полоскуны очнулись от спячки. 8 февраля группа зверей вышла из своего домика на улицу, сообщает Московский зоопарк.

На пробуждение енотов повлияла оттепель, которая пришла в Москву, считают специалисты. Они заметили, что в отличии от сурков, которые спят беспробудно всю зиму, а эти грызуны впадают в анабиоз, у них замедляется сердечный ритм, понижается температура тела, еноты пребывают в состоянии, которое принято назвать "зимний сон".

Зверьки могут просыпаться по нескольку раз за зиму, когда почувствуют потепление, и выходить из укрытия, чтобы проверить, не наступила ли весна. В том случае, если енот понимает, что снега еще слишком много, и не ощущает приближения теплого времени года, он возвращается обратно и снова засыпает.

Любопытный факт: обыкновенно еноты спят группами по несколько особей – так теплее и, конечно, уютнее. На разведку на улицу как правило отправляются не все животные, а только один из них. Действительно, зачем просыпаться всем, если нет уверенности в том, что весна пришла окончательно и бесповоротно.

По прогнозам синоптиков, на смену потеплению придут морозы. Поэтому, скорее всего, еноты вновь уснут, а их полного пробуждения стоит ждать не раньше марта.