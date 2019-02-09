На фестивале идей молодых педагогов определили лучшие проекты

| Фото: Информационно-методический центр | Фото: Информационно-методический центр

Тюменские учителя - учитель начальных классов школы № 88 Мария Текутьева, учитель истории и обществознания школы № 25 Лиана Мусина, учитель математики школы № 69 Василий Сидоров и учитель английского языка гимназии № 83 Алексей Чеканов - стали победителями фестиваля методических идей молодых педагогов, который состоялся в областном центре 6 и 7 февраля.

Конкурс для молодых педагогов проводился впервые и собрал на четырех методических площадках более 30 авторов проектов. Самой многочисленной стала секция "Начальное общее образование", где работы презентовали 15 конкурсантов.

Во второй день фестиваля пока жюри подводило итоги, для участников прошли мастер-классы от педагогов-наставников, лауреатов профессиональных конкурсов Тюмени и области.

На церемонии награждения победители и обладатели вторых и третьих мест получили дипломы и ценные подарки от городского профсоюза работников образования. Всем участникам вручили сертификаты.

"Из числа призеров этого конкурса мы рекомендуем кандидатов для участия в региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Педагог года" в новой номинации "Дебют", введенной для начинающих талантливых учителей с опытом работы меньше трех лет", - добавила она.

Во время фестиваля жюри и авторы увидели немало достойных проектов. Так, например, авторы предложили нестандартные способы решения квадратных уравнений, 3D-голограммы, формат познавательного кафе и метод кейсов. Самые интересные идеи будут внедрять в тюменских школах.

Ирина Кургузова