На Зимней универсиаде-2019 задействуют пять тысяч волонтеров

| Фото: www.krsk2019.ru | Фото: www.krsk2019.ru

Серия тренингов "Курсы волонтерского мастерства" проходит для добровольцев Зимней универсиады-2019 в Красноярске на площадке Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, сообщают организаторы.

Учебную программу специально для Студенческих игр разработали эксперты, имеющие опыт подготовки волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр Сочи-2014, Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Курс проходят красноярские, иногородние и иностранные добровольцы. Им рассказывают о видах спорта, включенных в программу соревнований, об объектах, которые примут спортсменов, о клиентских группах Зимней универсиады-2019, а также учат работе в команде, профессиональной этике и навыкам взаимодействия с маломобильными группами населения.

"Основная цель тренингов состоит в том, чтобы волонтеры понимали свою глобальную задачу - создать атмосферу праздника и гостеприимства на Зимней универсиаде-2019, и от того, насколько каждый выполнит ее, зависит успех проведения Студенческих игр", - отметила специалист компании-разработчика общего тренинга Мадлен Батурина.

В работе на Зимней универсиаде-2019 задействуют 5 тыс. волонтеров из Красноярска и других городов России и зарубежья.