Александр Моор поздравил авиаторов региона с профессиональным праздником

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов предприятий воздушного транспорта Тюменской области с Днем работника гражданской авиации России.

Глава региона отметил, что авиация всегда была и остается надежным звеном транспортной системы области. Он подчеркнул, что воздушный транспорт выходит на новый уровень. Активно развивается аэропорт Рощино, в 2018 году он удостоен премии "Воздушные ворота России", став лидером среди международных аэропортов с пассажиропотоком до двух миллионов человек в год. По итогам всероссийского конкурса "Великие имена России" тюменцы проголосовали за присвоение ему имени Дмитрия Менделеева. Продолжается инфраструктурное обновление аэропорта, модернизируется техника, расширяется география полетов. Ежедневно в маршрутной сети более 40 регулярных и чартерных направлений.

"Тюменские авиаторы – настоящие профессионалы, преданные своему делу. От их успешной и безаварийной работы зависит эффективность многих отраслей экономики Тюменской области, благополучие и процветание региона. Спасибо ветеранам и работникам гражданской авиации за добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение высокого уровня авиаперевозок, безопасности полетов", - говорится в поздравлении.