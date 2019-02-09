Тюменские автомобилисты помогли пассажирам сломавшегося автобуса

Проезжающие по трассе автомобилисты откликнулись на призыв ГИБДД о помощи пассажирам сломавшегося автобуса, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Рейсовый микроавтобус "Тюмень – Шадринск" сломался и заглох на 177 километре автодороги Курган-Тюмень, в нескольких километрах от Тюмени. Водитель автобуса вызвал сменный автобус и бригаду технической помощи.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД лейтенанты полиции Вадим Тельнов и Вадим Летунов, опасаясь переохлаждения двенадцати пассажиров в остывающем на морозе салоне автобуса, остановили попутные машины, попросив водителей помочь людям, разместив их для обогрева в ожидании подменного автобуса. Самый маленький пассажир, пятилетний мальчик, вместе с мамой грелся в патрульном автомобиле.

Все пассажиры благополучно пересели в прибывший на смену автобус, а инспекторы вместе с водителем сломавшегося автобуса дождались прибытия ремонтной бригады.