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Суслик помог археологам обнаружить клад в астраханской степи

Общество, 14:31 09 февраля 2019

центр изучения Арктики | Фото: центр изучения Арктики

Клад серебряных монет конца XIV века обнаружили во время раскопок в Астраханской области ученые Марийского государственного университета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вуз.

"На территории Селитренного городища (столица Золотой Орды XIII-XV веков) в Астраханской области археологи обнаружили клад серебряных монет конца XIV века. Помощь археологам оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты. Они хранились в холщовом мешочке", - говорится в сообщении.

"Селитренное городище" - памятник археологии федерального значения. На этом месте в средневековье располагалась столица Золотой Орды - город Сарай Аль Махруса, известный также как Сарай-Бату. Раскопки там начались в 1965 году и продолжаются до сих пор.

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