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На Кубке УМВД России по Тюменской области определили лучших в панкратионе

Спорт, 14:38 10 февраля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Около 180 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Исетского и Омутинского районов вышли на татами Кубка УМВД России по Тюменской области по панкратиону. Соревнования прошли в спортивном комплексе гимназии №16 и были посвящены 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.

В пресс-службе ведомства рассказали, что состязания проводятся третий год подряд. Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов в приветственном слове отметил, что участников Кубка с каждым разом становится все больше. Он пожелал всем ярких побед и честных поединков, а также заметил, что выбравшие этот спорт и в целом здоровый образ жизни - уже победители.

За медали спорили в пяти возрастных категориях. На постоянной основе учредителем соревнований выступает Управление МВД России по Тюменской области, а организаторами – Ассоциация панкратиона Тюменской области, Федерация спортивной борьбы Тюменской области, общественный совет при УМВД России по Тюменской области и отделение "Сибирь-Запад" мотоклуба "Ночные Волки".

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# панкратион , УМВД России по Тюменской области , Юрий Алтынов

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