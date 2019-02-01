На Крайнем Севере угнали КамАЗ
Уголовное дело по факту кражи спецавтокрана на базе КамАЗа возбудили в Пуровском районе Ямала.
Заявление в полицию о хищении поступило от представителя одной из организаций. Предприятию причинен ущерб на сумму 7 млн 280 тыс. рублей.
Сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, причастного к краже. Им оказался ранее не судимый безработный 41-летний уроженец другого субъекта РФ, временно проживающий в Новом Уренгое. Оперативники задержали его на трассе Сургут – Салехард в районе п. Пуровск в момент перегона спецкрана в другой регион. Как пояснил подозреваемый, он планировал разобрать автомобиль на запчасти для дальнейшей продажи.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Похищенный автокран возвращен законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.