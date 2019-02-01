На Крайнем Севере угнали КамАЗ

В Пуровском районе Ямала угнали КамАЗ. | Фото: 89.мвд.рф В Пуровском районе Ямала угнали КамАЗ. | Фото: 89.мвд.рф

Уголовное дело по факту кражи спецавтокрана на базе КамАЗа возбудили в Пуровском районе Ямала.

Заявление в полицию о хищении поступило от представителя одной из организаций. Предприятию причинен ущерб на сумму 7 млн 280 тыс. рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, причастного к краже. Им оказался ранее не судимый безработный 41-летний уроженец другого субъекта РФ, временно проживающий в Новом Уренгое. Оперативники задержали его на трассе Сургут – Салехард в районе п. Пуровск в момент перегона спецкрана в другой регион. Как пояснил подозреваемый, он планировал разобрать автомобиль на запчасти для дальнейшей продажи.

Подозреваемый планировал продать угнанный КамАЗ по запчастям. | Фото: 89.мвд.рф Подозреваемый планировал продать угнанный КамАЗ по запчастям. | Фото: 89.мвд.рф

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Похищенный автокран возвращен законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.