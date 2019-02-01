Конкурс чтецов "Живая классика" в регионе стартует с классных этапов

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Первые очные этапы Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" стартовали в Тюменской области. В 2019 году соревнования впервые начнутся с классного этапа, в котором смогут участвовать все ученики класса, независимо от уровня интереса к чтению, сообщают организаторы.

Каждому участнику будет предложено выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление. После обсуждения пройдут соревнования по чтению отрывка из выбранной книги, лучшие чтецы класса примут участие в школьном этапе "Живой классики".

"Участвовать в конкурсе всем классом – это способ лучше понять своих одноклассников, обсудить с ними несиюминутные проблемы, которые всех тревожат, но которые обычно нет повода обсуждать. Для учителя это возможность разобраться с психологическим климатом в классе, объяснить что-то на материале литературного произведения. И конечно, это возможность обсудить те книги, которые нравятся", - пояснила президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри, в состав которого войдут методисты, преподаватели и сотрудники фонда "Живая классика".

Кроме того, за победу смогут побороться и кураторы. До 28 февраля они должны подать соответствующую заявку на почту pochta@youngreaders.ru с пометкой "Лучшая методика проведения классного этапа".

Подробнее о конкурсе "Живая классика" можно узнать на сайте youngreaders.ru и в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Инстаграмм.