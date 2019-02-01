Сто тюменских спортсменов встретятся на чемпионате по греко-римской борьбе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около ста тюменских спортсменов встретятся на чемпионате и первенстве города по греко-римской борьбе. Соревнования пройдут на арене СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования пройдут как личные по действующим правилам UWW 2018 года. Среди участников - воспитанники спортивных школ города Тюмени – СДЮСШОР № 3, "Прибой", "Старт XXI век" и центра развития и творчества детей "Бригантина".

Соревнования стартуют в 10 часов, вход для болельщиков свободный. Торжественное открытие состоится в 12 часов. Финал поединков пройдет 17 февраля, начало в 10 часов. Победителей и призеров соревнований будут награждать в конце каждого турнирного дня.