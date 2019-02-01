Жители Уватского района стали активнее заниматься физкультурой

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

5 тыс. 359 жителей Уватского района регулярно занимались физкультурой и спортом в 2018 году, что на 28 % больше, чем в 2017-м, сообщает администрация муниципалитета.

В районе действуют 22 спортивных объекта и развиваются 13 видов спорта. Самыми массовыми считаются секции лыжных гонок и биатлона, хоккея, легкой атлетики. Их посещают около 520 детей. Кроме того, проводятся занятия по боксу, велосипедному и гиревому спорту, лапте, плаванию. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Увате продолжает работать центр тестирования "ГТО". В 2018 году сдали нормы комплекса 296 человек.

Уватская ДЮСШ уже три года носит звание лучшей сельской спортивной школы в Тюменской области. За время ее существования подготовлены мастер спорта международного класса, 11 мастеров спорта, 30 кандидатов в мастера спорта.

В районе не хватает тренеров: в Туртасе есть возможность развивать хоккей и есть желающие заниматься велосипедным спортом, а в Демьянском существует потребность в организации секций футбола и легкой атлетики.

Глава Уватского района Сергей Путмин поручил специалистам отрасли разработать концепцию дальнейшего развития спорта в районе и представить для обсуждения в ближайшее время.