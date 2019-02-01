Более пятисот домов проверили сотрудники пожнадзора в Тюменском районе

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Более 500 частных домовладений посетили сотрудники государственного пожарного надзора во время 36 профилактических рейдов в Тюменском районе, сообщает региональное управление МЧС России.

Мероприятия по предотвращению пожаров в быту и возгораний в природной среде провели вместе с представителями администраций муниципальных образований, социальной службы и сотрудниками полиции. Инспекторы государственного пожарного надзора разъяснили тюменцам правила пожарной безопасности и вручили памятки.

Сотрудники профилактической службы напомнили, что главные риски связаны с неправильной эксплуатацией отопительных приборов, нарушением правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, неправильным использованием электроприборов и газового оборудования, неосторожным обращением с огнем при курении, разведением костров, сжиганием сухой травы, детской шалостью со спичками.

Возгорания и пожары часто случаются в домах хозяев с алкогольной зависимостью, не присматривающих за детьми. В зону риска попадают и незащищенные слои населения – одинокие люди, пенсионеры, инвалиды. Таким гражданам сотрудники уделяют особое внимание, помогают советом, оказывают практическую помощь.

Специалисты Госпожнадзора рекомендуют гражданам провести в домах установку пожарных извещателей, которые помогут своевременно обнаружить задымление и сообщат о случившемся возгорании путем подачи звукового сигнала.