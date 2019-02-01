Пейте, дети, молоко - викуловские дошколята узнали о пользе продукта

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Познавательный час "Пейте, дети, молоко!" для дошколят Викулово организовали библиотекари, сообщает администрация муниципалитета.

Ребятам рассказали, почему важно регулярно пить молоко. В нем, отметили библиотекари, содержатся белки, жиры, углеводы и разные витамины, жизненно необходимые для основных органов человека.

Дети вспоминали все виды молочных продуктов, "ходили" в магазин за покупками и многое другое. А еще малыши узнали о том, что молоко дают не только коровы, но и овцы, верблюды, буйволицы, ламы, яки и олени.

Получив на занятии много полезной и интересной информации, ребята вспомнили сказки о молоке и посмотрели кукольное представление по мотивам произведения С. Михалкова "Как старик корову продавал".