Ялуторовские полицейские прошли комбинированную эстафету

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Восемь команд ялуторовских полицейских приняли участие в зимней комбинированной эстафете, сообщают организаторы.

Команды должны пройти пять этапов. Стражам правопорядка предстояло пробежать на лыжах, собрать автомат Калашникова, добежать до огневого рубежа и из положения стоя произвести стрельбу по "преступнику", преодолеть полосу препятствий, где соревнующимся пришлось ползти под колючей проволокой, "справиться" с высоким забором и выполнить прием защиты от "вооруженного преступника".

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

На следующем этапе необходимо показать хороший результат, работая в группе - проехать на автомобиле, выстрелить по мишени, продолжить движение, преодолевая препятствие. Действия группы захвата оценивались на четвертом этапе, где участники, произведя по одному выстрелу по мишени, бегут к "пострадавшему", укладывают его на носилки и переносят в "медпункт". Заключительный этап зависел от усилий снайпера, который пробежав на лыжах, должен произвести стрельбу из мелкокалиберной винтовки по мишени и добраться до отметки "Финиш" раньше соперника.

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

По итогам спортивной эстафеты победителем признана команда МЧС, второе место – у дорожно-патрульной службы, бронза досталась команде отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

В состязании среди лучших водителей, чьи скорость, мастерство вождения и меткость в стрельбе оценивались после командных соревнований, победу одержал полицейский (водитель) по обслуживанию следственно-оперативной группы дежурной части Андрей Чибизов.