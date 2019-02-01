Тюменский ДК "Железнодорожник" наказали за недоступность для инвалидов

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

За нарушения условий доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры заведено административное дело на директора тюменского ДК "Железнодорожник". Проверку соблюдения закона о защите социальных прав инвалидов провела тюменская транспортная прокуратура.

Было установлено, что здание Дворца культуры не в полной мере доступно для маломобильных граждан. Ступени наружной лестницы, ведущие к главному входу в здание, а также ступени внутренних лестниц внутри здания не выделены контрастным цветом.

Пандус, установленный от главного входа здания к запасному входу, не оснащен поручнями, нет информации о направлении движения к доступному для инвалидов на кресле-коляске месту для входа в здание. На стеклянных панелях дверей внутри здания отсутствовала яркая контрастная маркировка, а при входе в здание отсутствовала мнемосхема и какая-либо информация для инвалидов по зрению.

По материалам проверки директор ДК "Железнодорожник" оштрафована. Начальнику тюменского социально-культурного центра – структурного подразделения дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" - внесено представление, по итогам его рассмотрения разработан план устранения нарушений.