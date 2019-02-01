В домах Ишимского района устанавливают дымовые извещатели

Дымовые извещатели установлены 313 домах, где проживают семьи из "группы особого внимания" в Ишимском районе, сообщает МЧС по Тюменской области.

С начала года сотрудники МЧС провели обследование 124 мест проживания семей, состоящих на учете. В ходе проведения обследований 337 человек были обучены мерам пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется работоспособности дымовых автономных пожарных извещателей. Их основное назначение - предупреждение о возникновении возгорания.