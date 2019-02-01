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В домах Ишимского района устанавливают дымовые извещатели

Общество, 14:01 16 февраля 2019

Дымовые извещатели установлены 313 домах, где проживают семьи из "группы особого внимания" в Ишимском районе, сообщает МЧС по Тюменской области.

С начала года сотрудники МЧС провели обследование 124 мест проживания семей, состоящих на учете. В ходе проведения обследований 337 человек были обучены мерам пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется работоспособности дымовых автономных пожарных извещателей. Их основное назначение - предупреждение о возникновении возгорания.

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# МЧС , рейд

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