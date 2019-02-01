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Мошенники обманули доверчивую жительницу Ишима

Происшествия, 15:02 16 февраля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Прохождение онлайн-опроса стоили жительнице Ишима 7 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

51-летняя женщина рассказала полицейским, что в одной из соцсетей увидела рекламу от банка о прохождении квест-опроса. Она перешла по ссылке, ответила на ряд вопросов и на экране высветилась надпись о денежном вознаграждении.

Для получения приза необходимы реквизиты счета и код доступа. Женщина внесла все требуемые данные и на ее телефон пришло оповещение о снятии денежных средств. Только тогда потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество , уголовные дела

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