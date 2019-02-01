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Александр Моор поблагодарил создателей фильма "Тобол" и пригласил тюменцев на премьерный показ

Губернатор, 12:05 17 февраля 2019

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Фильм "Тобол", который выйдет в мировой прокат 21 февраля 2019 года, раскрывает всю красоту Тобольска. После предпремьерного показа губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях поблагодарил создателей картины и предложил подписчикам посмотреть эту киноленту.

"Съемки проходили в исторической столице Сибири — Тобольске. Этот город — наша гордость. Люди, которые в нем живут, события, которые в нем происходят, влияют на судьбу нашего региона. Тобольск переживает вторую жизнь. Восстанавливаются храмы и музеи, развивается городская инфраструктура. Снятый фильм раскрывает всю красоту, дух Тобольска", - уточнил он.

Напомним, съемки фильма проходили в Тобольске и в Тобольском районе весной, летом и осенью 2017 года. Фильм снят по одноименной книге Алексея Иванова. Монтаж картины занял год. В картине присутствуют как вымышленные герои, так и реальные исторические персонажи, такие как знаменитый сибирский летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска Семен Ремезов (Дмитрий Назаров) , первый сибирский губернатор Матвей Гагарин (Евгений Дятлов).

"Благодаря этому проекту местные актеры получили возможность проявить себя. Благодарю создателей картины, актеров, съемочную команду — всех, кто был причастен к созданию этого фильма. Благодарю Владимира Якушева, без него этот проект бы не состоялся. Над фильмом работали сотни людей, каждому из них мы говорим "Спасибо!" за проделанный труд", - добавил Моор.

Первыми фильм увидят тюменцы: 17 февраля в "Киномаксе" (ТЦ "Кристалл") пройдет встреча актеров со зрителями и премьерный показ.

21 февраля фильм "Тобол" выйдет в мировой прокат и его можно будет посмотреть в кинотеатрах.

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# Александр Моор , Тобольск , фильм "Тобол"

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