Уралец похитил у тюменского бизнесмена пять миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, находящегося в федеральном розыске за мошенничество, задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Весной 2017 года 47-летний генеральный директор коммерческой организации обманным путем завладел 5 млн рублей у 64-летнего предпринимателя. Житель Екатеринбурга пообещал помочь деловому партнеру в приобретении охотничьих угодий в Тюменской области. Потерпевший ждал более года, но когда злоумышленник перестал выходить на связь, гражданин обратился за помощью в полицию.

От встречи со следователем фигурант укрывался под предлогом постоянных командировок. Гражданина объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.