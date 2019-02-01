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Уралец похитил у тюменского бизнесмена пять миллионов рублей

Происшествия, 12:31 18 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, находящегося в федеральном розыске за мошенничество, задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Весной 2017 года 47-летний генеральный директор коммерческой организации обманным путем завладел 5 млн рублей у 64-летнего предпринимателя. Житель Екатеринбурга пообещал помочь деловому партнеру в приобретении охотничьих угодий в Тюменской области. Потерпевший ждал более года, но когда злоумышленник перестал выходить на связь, гражданин обратился за помощью в полицию.

От встречи со следователем фигурант укрывался под предлогом постоянных командировок. Гражданина объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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# мошенничество , предприниматели

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