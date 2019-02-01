Работающая молодежь Тобольска состязалась в интеллектуальных играх, творчестве и спорте

| Фото: комитет по делам молодежи Тобольска | Фото: комитет по делам молодежи Тобольска

Ежегодный городской фестиваль работающей молодежи "Новое поколение" прошел в Тобольске с 8 по 15 февраля, сообщает администрация Тобольска.

Фестиваль проходил в три этапа. На спортивном этапе участники соревновались в стрельбе из лазерной винтовки. Дипломантами второй степени в номинации "Стрельба" стали Сергей Яковлев и Анастасия Глухих, дипломом первой степени награждены Валерий Ханжин и Елена Ковальчук, лауреатами стали Александр Ковальчук и Ольга Пчелова.

Интеллектуальный этап прошел в номинациях "Пентагон", "Мультиигра" и "Что? Где? Когда?".

Лауреатами интеллектуального этапа во всех номинациях и в общем зачете стала команда "Поперечный импульс", представляющая СИБУР-Тобольск.

Творческий этап состоял из номинаций: "Народный танец", "Эстрадный танец", "Рэп", "Эстрадный вокал", "Эстрадный монолог", "Художественное слово" и другие.

В творческом этапе дипломом второй степени в номинации "Народный танец" награждена Джавгарат Допуева, в номинации "Эстрадный монолог" отмечен Алексей Жарновский, в номинации "Эстрадный вокал" награждена Наталья Михалева.

Дипломом первой степени в номинации "Народный танец" награждена Юлиана Калбаева, в номинации "Эстрадный вокал" - Кристина Юсупова, "Эстрадный вокал" - ансамбль "Конфетти", "Эстрадный танец" - ансамбль "Афиша", "Рэп" - Алексей Жарновский.

Специальным дипломом "За стремление к победе" в номинации "Художественное слово" награждена Елена Зенченко, "За эмоциональность и попытку раскрыть образ" в номинации "Эстрадный монолог" отмечена Юлиана Маскутова.

Лауреатом творческого этапа в номинации "Эстрадный вокал" стала Зульфия Айтбакова из центра сибирско-татарской культуры.

Завершился фестиваль гала-концертом и торжественным награждением. Дипломом лауреата городского фестиваля "Новое поколение" награждены совет работающей молодежи центра искусств и культуры и тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова.

Гран-при фестиваля "Новое поколение" получил совет работающей молодежи компании "СИБУР-Тобольск".