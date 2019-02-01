Школы Тюменского района нуждаются в молодых педагогах

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района. | Фото: пресс-служба главы Тюменского района.

1 тыс. 925 первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Тюменском районе. В муниципалитете стартовал прием заявлений на зачисление детей в школы.

Количество первоклашек, которых примут школы Тюменского района в этом году, незначительно выше показателя 2018 года. В целом же, эта цифра остается неизменной на протяжении трех лет.

"На сегодня поступило пятьсот заявлений о приеме детей в школу, - сообщила начальник управления образования района Ольга Буторина. – До конца июня продлится прием для детей, которые территориально относятся к образовательным организациям, а с 1 июля начнется набор ребятишек, которые не закреплены за территорией школы, но при наличии свободных мест будут приняты.

Около 1 тыс. 400 мест в первых классах на учебный год 2019-2020 пока свободны. Родители первоклашек не особо торопятся подавать документы. Ажиотажа, как в городе, в муниципальных образованиях района традиционно нет, поскольку родители уверены, что места хватает всем.

Осталось прежним и количество школ - 23. Во всех будет вестись набор в первые классы. "Сейчас разрабатывается проектная документация на строительство школы в микрорайоне Молодёжный в с. Ушаково, она станет первой, построенной за последние 15 лет", - уточнила Ольга Буторина.

Потребность в учебных местах, в том числе и в первых классах, остается для района актуальной. Сегодня все больше родителей стремятся отдать ребенка в школу с шести с половиной лет. "Это связано с желанием родителей раньше выйти на работу, заняться карьерой", - пояснила представитель районного управления образования.

В то же самое время, в школах остро чувствуется потребность в молодых педагогах. Учителями начальных классов сегодня трудится достаточно возрастной контингент, а накопленный опыт требует передачи, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Не могла не отразиться на системе образования района и такая общероссийская тенденция, как приоритет инженерно-технического профиля. С этой целью в каждой школе района в рамках внеурочной деятельности теперь проводятся занятия по шахматам. Первоклассники также будут учиться играть в шахматы. Ожидают их и специально обученные педагоги и шахматные часы. "Социальный запрос на развитие технической, инженерной мысли диктует необходимость поиска новых форм работы. Шахматы в каждой школе, в детском саду – одна из доступных, простых и эффективных форм", - объяснила Ольга Буторина.