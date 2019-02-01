Губернатор Тюменской области поздравил Александра Большунова с победой

| Александр Большунов | Фото: www.flgr.ru | Александр Большунов | Фото: www.flgr.ru

Тюменского лыжника Александра Большунова с золотой медалью в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии поздравил на своих страницах в соцсетях глава региона Александр Моор.

"Поздравляю тюменского лыжника Александра Большунова с золотом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии. Он опередил представителя Финляндии на целых 43 секунды. Эта победа еще раз подтверждает, что наши спортсмены — одни из лучших. Александр достойно выступает в этом сезоне, я желаю ему дальнейших побед в соревнованиях такого высокого уровня", - пожелал губернатор.