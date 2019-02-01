  • 18 февраля 201918.02.2019понедельник
  • USD66,7044
    EUR75,2492
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-восточный

Губернатор Тюменской области поздравил Александра Большунова с победой

Губернатор, 12:42 18 февраля 2019

Александр Большунов | Фото: www.flgr.ru | Александр Большунов | Фото: www.flgr.ru

Тюменского лыжника Александра Большунова с золотой медалью в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии поздравил на своих страницах в соцсетях глава региона Александр Моор.

"Поздравляю тюменского лыжника Александра Большунова с золотом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии. Он опередил представителя Финляндии на целых 43 секунды. Эта победа еще раз подтверждает, что наши спортсмены — одни из лучших. Александр достойно выступает в этом сезоне, я желаю ему дальнейших побед в соревнованиях такого высокого уровня", - пожелал губернатор.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Большунов , Александр Моор , пожелание , этап Кубка мира

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 18.02.2019Александр Моор: фильм "Тобол" открывает Сибирь заново
12:42 18.02.2019Губернатор Тюменской области поздравил Александра Большунова с победой
12:05 17.02.2019Александр Моор поблагодарил создателей фильма "Тобол" и пригласил тюменцев на премьерный показ
17:07 16.02.2019Итоги РИФ-2019: у Тюменской области есть мощный потенциал для успешной реализации нацпроектов