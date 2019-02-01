Тюменские биатлонисты отправятся на чемпионат Европы в Минск

Евгений Гараничев | Фото: biathlonrus.com Евгений Гараничев | Фото: biathlonrus.com

Определен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в Раубичах (Минск, Беларусь) с 20 по 24 февраля. На медали чемпионата готовы претендовать тюменцы: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Виктория Сливко и Ирина Старых, сообщает СБР.

В расписании европейского первенства восемь гонок - это смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и пасьюты.

Все гонки чемпионата Европы пройдут в Минске, на трассах Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".