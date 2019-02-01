В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени создают бесконтактную операционную

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Бесконтактная операционная может появиться в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени в ближайшие два года. Такими планами с журналистами поделился главный врач медицинского учреждения Альберт Суфианов 18 февраля.

Напомним, что Федеральный центре нейрохирургии в рамках визита в Тюменскую область посетили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вместе с губернатором Александром Моором .

Альберт Суфианов отметил, что современные технологии уже сейчас позволяют в некоторых случаях исключать человеческий фактор. Но медицина не стоит на месте и нужно продолжать это направление.

"В бесконтактной операционной врачи смогут удалять опухоли спинного и головного мозга, не прикасаясь к пациенту. В некоторых нейрохирургических центрах уже пробуют применять эту технологию, но она требует доработки. Ранее мы развивали внутриутробную хирургию, и внедрили это направление. Теперь нужно двигаться дальше", - отметил Альберт Суфианов.

Напомним, первую в России внутриутробную операцию тюменские врачи совместно со специалистами из Екатеринбурга провели в мае 2018 года. Еще не родившемуся малышу был поставлен целый ряд диагнозов, угрожавших его жизни. Врачам под руководством Альберта Суфианова удалось устранить гидроцефалию и дать мозгу возможность восстановиться. Семья проживает на Ямале, малыш растет и развивается, находясь под постоянным наблюдением тюменских врачей.

Еще одно из последних новшеств федерального нейрохирургического центра – появление уникального для России компьютерного томографа нового поколения. Он позволяет проводить обследование всего за 0,3 секунды, при этом лучевая нагрузка сокращается в 4 раза, а информативность увеличивается в 10 раз.

Альберт Суфианов добавил, что акцент в работе центра делается на малотравматичную нейрохирургию. Важной задачей остается совершенствование всего, что направлено на выздоровление пациентов.

Любовь Голышева