  • 19 февраля 201919.02.2019вторник
  • USD66,2470
    EUR74,9055
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер северный

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени создают бесконтактную операционную

Общество, 11:18 19 февраля 2019

admtyumen.ru

Бесконтактная операционная может появиться в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени в ближайшие два года. Такими планами с журналистами поделился главный врач медицинского учреждения Альберт Суфианов 18 февраля.

Напомним, что Федеральный центре нейрохирургии в рамках визита в Тюменскую область посетили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вместе с губернатором Александром Моором .

Альберт Суфианов отметил, что современные технологии уже сейчас позволяют в некоторых случаях исключать человеческий фактор. Но медицина не стоит на месте и нужно продолжать это направление.

"В бесконтактной операционной врачи смогут удалять опухоли спинного и головного мозга, не прикасаясь к пациенту. В некоторых нейрохирургических центрах уже пробуют применять эту технологию, но она требует доработки. Ранее мы развивали внутриутробную хирургию, и внедрили это направление. Теперь нужно двигаться дальше", - отметил Альберт Суфианов.

Напомним, первую в России внутриутробную операцию тюменские врачи совместно со специалистами из Екатеринбурга провели в мае 2018 года. Еще не родившемуся малышу был поставлен целый ряд диагнозов, угрожавших его жизни. Врачам под руководством Альберта Суфианова удалось устранить гидроцефалию и дать мозгу возможность восстановиться. Семья проживает на Ямале, малыш растет и развивается, находясь под постоянным наблюдением тюменских врачей.

Еще одно из последних новшеств федерального нейрохирургического центра – появление уникального для России компьютерного томографа нового поколения. Он позволяет проводить обследование всего за 0,3 секунды, при этом лучевая нагрузка сокращается в 4 раза, а информативность увеличивается в 10 раз.

Альберт Суфианов добавил, что акцент в работе центра делается на малотравматичную нейрохирургию. Важной задачей остается совершенствование всего, что направлено на выздоровление пациентов.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Альберт Суфианов , здравоохранение , Николай Цуканов , Федеральный центр нейрохирургии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:00 19.02.2019Тюменские кардиохирурги спасли малыша
11:38 19.02.2019Тюменцев познакомят с бизнесом и культурой Китая
11:18 19.02.2019В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени создают бесконтактную операционную
10:34 19.02.2019Тюменцы пообщаются с писателем Дмитрием Быковым в режиме онлайн