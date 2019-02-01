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#ВезуРебенка: жителям региона напомнят правила перевозки детей

Общество, 17:49 19 февраля 2019

Профилактическое мероприятие #ВезуРебенка стартовало в Тюменской области, оно направлено на предупреждение аварий с участием детей-пассажиров автомобилей и автобусов, сообщает областная Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД на родительских собраниях расскажут, как нужно правильно и безопасно перевозить детей, организуют выставки удерживающих устройств у школ и детских садов, проведут мероприятия совместно с медицинскими работниками в детских поликлиниках. Рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей пройдут на трассах и в населенных пунктах области.

В мероприятиях примут участие волонтеры, активная родительская общественность, депутаты, представители органов власти.

В минувшем году жертвами ДТП в Тюменской области стали трое детей-пассажиров: 13, 8 лет и 11 месяцев. Восьмилетний погибший ребенок-пассажир в момент ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе не был пристегнут ремнем безопасности.

В январе этого года на дорогах региона получили травмы 23 юных пассажира, один ребенок погиб.

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# ГИБДД по Тюменской области , ДТП , профилактика

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