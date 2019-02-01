Определена сборная региона для спартакиады учащихся России

| Фото: ОСШОР Луизы Носковой во ВКонтакте | Фото: ОСШОР Луизы Носковой во ВКонтакте

13 биатлонистов и 17 лыжников Тюменской области выступят на зимней Спартакиаде учащихся России в Саранске, сообщает школа олимпийского резерва им. Луизы Носковой.

Торжественная церемония открытия запланирована на 22 февраля.

Финальные соревнования по биатлону среди спортсменов 16-17 лет пройдут с 22 по 28 февраля в Саранске. Лыжники сойдутся в битве за медали в Тюмени с 12 по 18 марта.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится для развития и популяризации спорта в стране, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр, а также по видам спорта "спортивное ориентирование" и "хоккей с мячом".