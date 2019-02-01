Три тюменских лыжника выступят на Универсиаде в Красноярске

| Фото: krsk2019.ru | Фото: krsk2019.ru

Тюменские студенты Татьяна Алешина, Екатерина Смирнова и Иван Якимушкин вошли в состав сборной России по лыжным гонкам и будут представлять страну на Зимней универсиаде – 2019 в Красноярске, сообщает официальный сайт XXIX Всемирной зимней универсиады.

Федерация лыжных гонок России назвала имена 16 спортсменов, вошедших в студенческую сборную, из 14 регионов, Тюменская область имеет наибольшее представительство.

Ребятам предстоит бороться за медали в шести дисциплинах: гонке классическим стилем, персьюте, спринте свободным стилем, командном спринте, эстафете и масс-старте.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 3 по 12 марта. Всего XXIX Всемирной зимней универсиаде разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Универсиада стартует со 2 марта.