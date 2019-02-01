  • 20 февраля 201920.02.2019среда
  • USD66,2022
    EUR74,8151
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер западный

Три тюменских лыжника выступят на Универсиаде в Красноярске

Спорт, 10:30 20 февраля 2019

krsk2019.ru | Фото: krsk2019.ru

Тюменские студенты Татьяна Алешина, Екатерина Смирнова и Иван Якимушкин вошли в состав сборной России по лыжным гонкам и будут представлять страну на Зимней универсиаде – 2019 в Красноярске, сообщает официальный сайт XXIX Всемирной зимней универсиады.

Федерация лыжных гонок России назвала имена 16 спортсменов, вошедших в студенческую сборную, из 14 регионов, Тюменская область имеет наибольшее представительство.

Ребятам предстоит бороться за медали в шести дисциплинах: гонке классическим стилем, персьюте, спринте свободным стилем, командном спринте, эстафете и масс-старте.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 3 по 12 марта. Всего XXIX Всемирной зимней универсиаде разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Универсиада стартует со 2 марта.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Красноярск , лыжные гонки , спортсмены , студенты , универсиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:30 20.02.2019Три тюменских лыжника выступят на Универсиаде в Красноярске
17:38 19.02.2019Тюменец Иван Якимушкин взял три золота на первенстве России по лыжным гонкам
17:16 19.02.2019Навыки самообороны покажут тюменским школьникам на мастер-классе
13:16 19.02.2019Николай Патрушев сыграл в товарищеском матче по волейболу в Тюмени