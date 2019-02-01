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Ямальца осудили за массовые беспорядки в ИВС

Происшествия, 14:54 20 февраля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в участии в массовых беспорядках в изоляторе временного содержания, осудили в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Мужчина находился под стражей на период судебного разбирательства. 14 февраля 2018 года в камере изолятора временного содержания он принял участие в массовых беспорядках. Мужчина разломал и поджог деревянную скамью, также иное имущество камеры. Кроме того, осужденный несколько раз ударил сотрудников ИВС.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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# изолятор , Новый Уренгой

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