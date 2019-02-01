В Тобольске определили лучших мастеров рукопашного боя

| Фото: vk.com/kdm_tob | Фото: vk.com/kdm_tob

Воспитанники военно-спортивного молодежного центра "Россияне" отличились на турнире по рукопашному бою в Тобольске, сообщает городская администрация.

Соревнования были посвящены памяти старшего лейтенанта Виктора Осипова и всех погибших воинов, исполнивших интернациональный долг.

В возрастной категории 8-9 лет второе место занял Даниил Скорогонов, в возрастной категории 12-13 лет первое место заняли Кирилл Голубков и Вячеслав Краснов, третье - у Вадима Лазарева.

В категории 14-15 лет золото на счету Владимира Хачина и Николая Фомина, серебро - у Кирилла Суворова и Амина Каримова. В категории 16-17 лет второе место у Павла Винокурова, среди 18-20-летних первые места у Эдуарда Шарипова и Руслана Саликова.

Кубки за самые техничные и зрелищные бои получили Эдуард Шарипов и Руслан Саликов.